Сайт, дружина і теща: Зеленський розширив персональні санкції проти Шарія

Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про розширення санкцій проти блогера Анатолія Шарія.

Також санкції було уточнено і щодо дружини, Ольги Шарій, тещі Алли Бондаренко та безпосередньо ТОВ Інформаційне агентство Шарій.Нет.

Офіційно санкції проти Анатолія Шарія (згідно із розпорядженням №375/2021) президент затвердив у серпні минулого року. Цьому передувало відповідне рішення РНБО.

Крім цього, проросійського блогера “у вигнанні” Анатолія Шарія підозрюють у злочинах, які підривають нацбезпеку України.

Йдеться про розпалювання національної ворожнечі і ненависті, а також державну зраду. Рік тому СБУ оголосила блогера у розшук.