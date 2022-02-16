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Сайт, дружина і теща: Зеленський розширив персональні санкції проти Шарія

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Сайт, дружина і теща: Зеленський розширив персональні санкції проти Шарія

Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про розширення санкцій проти блогера Анатолія Шарія.

Також санкції було уточнено і щодо дружини, Ольги Шарій, тещі Алли Бондаренко та безпосередньо ТОВ Інформаційне агентство Шарій.Нет.

Офіційно санкції проти Анатолія Шарія (згідно із розпорядженням №375/2021) президент затвердив у серпні минулого року. Цьому передувало відповідне рішення РНБО.

Крім цього, проросійського блогера “у вигнанні” Анатолія Шарія підозрюють у злочинах, які підривають нацбезпеку України.

Йдеться про розпалювання національної ворожнечі і ненависті, а також державну зраду. Рік тому СБУ оголосила блогера у розшук.

Джерело: Офіс президента

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