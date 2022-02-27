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Факты / Украина / Политика

Лукашенко позвонил Зеленскому: украинская и российская стороны встретятся возле Припяти

Юля Захарченко редактор ленты
Лукашенко позвонил Зеленскому: украинская и российская стороны встретятся возле Припяти

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который сам позвонил главе государства.

По данным Офиса президента, политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

По данным Министерства обороны Украины, еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Беларусь:

  • к аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также два самолета Ан-124 Воздушно-космических сил;
  • к аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

По данным Центра оборонных стратегий, существует большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Беларуси может принять решение об участии их войск в войне в Украине, начатой Российской Федерацией.

В ЦОС убеждены, что если Лукашенко решится на такой шаг, то Беларусь может задействовать все силы и средства Вооруженных сил Беларуси против украинских военных.

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Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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