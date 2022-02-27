Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Беларуси в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Российская Федерация против Украины. Об этом сообщает Центр оборонных стратегий.

В ЦОС констатируют, если Лукашенко решится на такой шаг, это означает задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против украинских сил обороны.

— Единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в частности, в вопросах собственной безопасности от Путина. Это решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, тянущимися веками. Белорусы и украинцы не воевали против друг друга никогда в истории. Мы братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко.

В ЦОС считают, что военные Беларуси могут не понимать куда едут, их телеэфир переполнен пропагандой о мнимых “нацистах”, им могут не объяснять задачи и они могут не понимать многое из происходящего.

Они могут не знать о значительных потерях россиян в Украине в течение последних дней.

В ЦОС призывают звонить и писать всем знакомым в Беларуси, говорить об этом и просить не идти на войну против украинцев. Матерям и женам – не отпускайте своих мужчин насмерть.

Ранее Украина приняла решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и в направлении Приднестровья из-за военных действий Москвы против Киева.