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Лукашенко зателефонував Зеленському: українська та російська сторони зустрінуться біля Прип’яті

Юля Захарченко редакторка стрічки
Лукашенко зателефонував Зеленському: українська та російська сторони зустрінуться біля Прип’яті

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який сам зателефонував главі держави.

За даними Офісу президента, політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип’ять.

Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

За даними Міністерства оборони України, ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Білорусь:

  • до аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також два літаки Ан-124 Повітряно-космічних сил;
  • до аеродрому Барановичі – чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

За даними Центру оборонних стратегій, існує велика ймовірність, що самопроголошений уряд Білорусі може ухвалити рішення про участь їхніх військ у війні в Україні, яку розпочала Російська Федерація.

У ЦОС переконані, якщо Лукашенко наважиться на такий крок, тоді Білорусь може задіяти всі сили та засоби Збройних сил Білорусі проти українських військових.

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Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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