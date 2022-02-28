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Факты / Украина / Политика

Зеленский официально подписал заявку на членство Украины в ЕС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский официально подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Зеленский официально подписал заявку на членство Украины в ЕС / 3 фотографии

Торжественный исторический момент состоялся 28 февраля. Вместе с президентом находились премьер Денис Шмигаль и спикер Рады Руслан Стефанчук.

— Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром Украины Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление, — говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 28 февраля подписанный документ уже направляется в Брюссель на рассмотрение руководства ЕС.

Фото: Andrii Sybiha

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