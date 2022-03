ФСБ задержала замначальника Росгвардии. Называют две причины – Bellingcat

Заместитель начальника Росгвардии России Роман Гаврилов задержан управлением военной контрразведки ФСБ. Об этом сообщает корреспондент Христо Грозев с сайта журналистских расследований, специализирующийся на фактчекинге и разведке открытых источников, Bellingcat.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia’s Rosgvardia (a unit of RU’s interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin’s security service.

Он отметил, что причина задержания неизвестна. Но по словам одного источника, он был задержан Управлением военной контрразведки ФСБ за “утечку военной информации, приведшую к гибели людей”, а еще двое утверждают, что это из-за “расхода на топливо”.

Грозев пишет, что пока трудно предположить, к чему приведет чистка/перестановка на верхушке силовиков.

While it’s hard to guess what exactly the purge/reshuffling at the top of the siloviks will result in, one thing is clear: it’s doubtless that Putin recognizes the deep s**t this operation is in. I.e. it’s so bad that he changes horses in midstream — a big no-no during war.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022