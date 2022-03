ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії. Називають дві причини — Bellingcat

Заступник начальника Росгвардії Росії Роман Гаврилов затриманий управлінням військової контррозвідки ФСБ. Про це повідомляє кореспондент Христо Грозєв із вебсайту журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел, Bellingcat.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia’s Rosgvardia (a unit of RU’s interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin’s security service.

Він зазначив, що причина затримання невідома. Але за словами одного джерела, він був затриманий Управлінням військової контррозвідки ФСБ за “витік військової інформації, що призвів до загибелі людей”, а ще двоє стверджують, що це була “розтрата витрат на паливо”.

Грозєв пише, поки що важко припустити, до чого призведе чистка/перестановка на верхівці силовиків.

While it’s hard to guess what exactly the purge/reshuffling at the top of the siloviks will result in, one thing is clear: it’s doubtless that Putin recognizes the deep s**t this operation is in. I.e. it’s so bad that he changes horses in midstream – a big no-no during war.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022