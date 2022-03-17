ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії. Називають дві причини — Bellingcat

Заступник начальника Росгвардії Росії Роман Гаврилов затриманий управлінням військової контррозвідки ФСБ. Про це повідомляє кореспондент Христо Грозєв із вебсайту журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел, Bellingcat.

— Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділ внутрішніх військ РФ, який зазнав колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Путіна, – пише Грозєв у Twitter.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia’s Rosgvardia (a unit of RU’s interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin’s security service. — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022

Він зазначив, що причина затримання невідома. Але за словами одного джерела, він був затриманий Управлінням військової контррозвідки ФСБ за “витік військової інформації, що призвів до загибелі людей”, а ще двоє стверджують, що це була “розтрата витрат на паливо”.

Грозєв пише, поки що важко припустити, до чого призведе чистка/перестановка на верхівці силовиків.

— Зрозуміло одне: безсумнівно, що Путін усвідомлює, в якому лайні опинилася операція. Все так погано, що він змінює коней на переправі, що під час війни неприпустимо, – додає Грозєв.

While it’s hard to guess what exactly the purge/reshuffling at the top of the siloviks will result in, one thing is clear: it’s doubtless that Putin recognizes the deep s**t this operation is in. I.e. it’s so bad that he changes horses in midstream – a big no-no during war. — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок РФ, зобов’язавши Росію зупинити воєнні дії в Україні. 17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні.