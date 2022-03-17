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Факти / Україна / Політика

ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії. Називають дві причини — Bellingcat

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
фсб Гаврилов

Заступник начальника Росгвардії Росії Роман Гаврилов затриманий управлінням військової контррозвідки ФСБ. Про це повідомляє кореспондент Христо Грозєв із вебсайту журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел, Bellingcat.

— Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділ внутрішніх військ РФ, який зазнав колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Путіна, – пише Грозєв у Twitter.

Він зазначив, що причина затримання невідома. Але за словами одного джерела, він був затриманий Управлінням військової контррозвідки ФСБ за “витік військової інформації, що призвів до загибелі людей”, а ще двоє стверджують, що це була “розтрата витрат на паливо”.

Грозєв пише, поки що важко припустити, до чого призведе чистка/перестановка на верхівці силовиків.

— Зрозуміло одне: безсумнівно, що Путін усвідомлює, в якому лайні опинилася операція. Все так погано, що він змінює коней на переправі, що під час війни неприпустимо, – додає Грозєв.

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок РФ, зобов’язавши Росію зупинити воєнні дії в Україні. 17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні.

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Фото: Depositphotos

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