Уже с этой недели в Украине при Офисе президента планируют создать группу украинских и международных экспертов, которые будут на постоянной основе анализировать примененные санкции против России и на что они действительно влияют.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении к гражданам.

Зеленский подчеркнул, что украинские защитники освободили Ирпень. Однако рано говорить о безопасности в этой части Киевской области, поскольку боевые действия продолжаются.

По словам Зеленского, Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины. Кроме того, президент Украины Зеленский отметил 302 военных государственными наградами.

Глава государства убежден, что не должно быть никаких подвешенных санкционных пакетов. Есть много намеков и предупреждений, что ужесточение санкции, например, эмбарго на поставку российской нефти в Европу будет в случае применения химоружия.

Однако эмбарго на поставку нефти и газа в Россию не должно привязываться к применению ею химического оружия.