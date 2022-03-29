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Факти / Україна / Політика

В Україні створять групу експертів, які аналізуватимуть санкції проти РФ – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Україні створять групу експертів, які аналізуватимуть санкції проти РФ – Зеленський

Уже з цього тижня в Україні при Офісі президента планують створити групу українських та міжнародних експертів, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані санкції проти Росії та на що вони дійсно впливають.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні до громадян.

Зеленський наголосив, що українські захисники звільнили Ірпінь. Проте зарано говорити про безпеку в цій частині Київської області, оскільки бойові дії тривають.

За словами Зеленського, Італія погодилась стати одним із гарантом безпеки України. Крім того, президент України Зеленський відзначив 302 військових державними нагородами.

Глава держави переконаний, що не повинно бути жодних підвішених санкційних пакетів. Є багато натяків і попереджень, що посилення санкції, наприклад, ембарго на постачання російської нафти в Європу, буде у випадку застосування хімзброї.

Проте ембарго на постачання нафти й газу Росією не повинно прив’язуватися до застосування нею хімічної зброї.

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Фото: Офіс президента

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