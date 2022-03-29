Договор о гарантиях безопасности для Украины может стать дипломатическим форматом окончания полномасштабной войны в нашем государстве. В обмен на гарантии предлагается зафиксировать внеблоковый статус Украины.

Об этом рассказал по итогам переговоров с российской делегацией в Стамбуле (Турция) бывший замминистра иностранных дел Украины, дипломат, член украинской делегации Александр Чалый.

– Договор о гарантиях безопасности – это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины, – отметил он.

Чалый объяснил, что ключевое требование, которое выдвигает украинская сторона к этому договору, — это четкие гарантии безопасности для Украины, которые должны обладать юридически обязывающей силой. Эти гарантии будут аналогичны статье 5 устава НАТО о коллективной обороне.

– Это четкие юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 НАТО. То есть, если Украина будет объектом любой агрессии, любого военного нападения или любой военной операции, мы имеем право в течение трех дней требовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и даже закрыть воздушное пространство над Украиной. Сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины. И это ключевое наше требование, — подчеркнул Чалый.

Украина же готова взять на себя обязательства:

• не размещать иностранные военные базы, военные контингенты других государств на своей территории;

• не вступать в военно-политические союзы (т.е. фактически отказывается от членства в НАТО);

• проведение военных учений на территории Украины будет происходить при согласии стран-гарантов.

– Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина фактически зафиксирует свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета. Что уже исторически зафиксировано в нашей Декларации о суверенитете, принятой 16 июля 1990 года, — объяснил Чалый.

Он добавил, что еще один принципиальный пункт украинских предложений состоит в том, что в будущем договоре не будет отрицаться право на вступление Украины в Евросоюз. И страны-гаранты должны взять на себя обязательство содействовать этим процессам.

Чалый уточнил, что в ближайшие две недели будут продолжаться переговоры с российской стороной. Параллельно начались консультации со всеми странами-гарантами.

– Я думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить страны-гаранты к участию в многосторонних переговорах. К этому времени должно состояться согласование наиболее принципиальных разногласий на самом высоком политическом уровне… Если на самом высоком политическом уровне будут найдены эти окончательные договоренности, тогда будет подготовлена многосторонняя конференция, в которой примут участие высшие должностные лица стран-гарантов, и будет подписан этот многосторонний договор, — рассказал дипломат.

Как уточнил во время брифинга глава украинской делегации на переговорах с РФ, нардеп Давид Арахамия, украинская сторона считает, что уже подготовлено достаточно материалов для организации встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина. Предложение по поводу такой встречи уже направлено российской стороне.