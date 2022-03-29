Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил во время брифинга во вторник, 29 марта, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме.

– Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас, – сказал Подоляк на брифинге по итогам переговоров, которые прошли с РФ в Стамбуле.

Он уточнил, что отдельным пунктом договора предлагают зафиксировать позицию России и Украины и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе украинской АР Крым и Севастополя.

– Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее: что Украина и Россия не будут в течение этого времени, срока, пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные какие-то силы для того, чтобы решить вопрос Крыма, – заявил Подоляк.

По его словам, вопрос относительно ОРДЛО будут обсуждать на отдельных переговорах между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.