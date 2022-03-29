Договір про гарантії безпеки для України може стати дипломатичним форматом закінчення повномасштабної війни в нашій державі. В обмін на гарантії ним пропонується зафіксувати позаблоковий статус України.

Про це розповів за підсумками переговорів із російською делегацією в Стамбулі (Туреччина) колишній заступник міністра закордонних справ України, дипломат, член української делегації Олександр Чалий.

– Договір про гарантії безпеки – це можливий дипломатичний формат закінчення війни. Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України, – зазначив він.

Чалий пояснив, що ключова вимога, яку висуває українська сторона до цього договору, – це чіткі гарантії безпеки для України, які повинні мати юридично зобов’язуючу силу. Ці гарантії будуть аналогічними статті 5 статуту НАТО про колективну оборону.

– Це чіткі юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України, які за своїм змістом і формою повинні бути аналогічними статті 5 НАТО. Тобто якщо Україна буде об’єктом будь-якої агресії, чи будь-якого військового нападу, чи будь-якої військової операції, ми маємо право впродовж трьох днів вимагати негайних консультацій. І якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного вирішення проблеми, країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу, озброєння і навіть закрити повітряний простір над Україною. Зробити все можливе, щоб відновити безпеку України. І це є ключовою нашою вимогою, – наголосив Чалий.

Україна ж готова взяти на себе зобов’язання:

• не розміщувати іноземні військові бази, військові контингенти інших держав на своїй території;

• не вступати у військово-політичні союзи (тобто фактично відмовляється від членства в НАТО);

• проведення військових навчань на території України відбуватиметься за згоди країн-гарантів.

– Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, то Україна фактично зафіксує свій сьогоднішній статус позаблокової і без’ядерної держави в формі постійного нейтралітету. Що історично вже зафіксовано в нашій Декларації про суверенітет, ухваленій 16 липня 1990 року, – пояснив Чалий.

Він додав, що ще один принциповий пункт українських пропозицій полягає в тому, що в майбутньому договорі не заперечуватиметься право на вступ України до Євросоюзу. І країни-гаранти повинні взяти на себе зобов’язання сприяти цим процесам.

Чалий уточнив, що протягом найближчих двох тижнів триватимуть переговори з російською стороною. Паралельно розпочалися консультації з усіма країнами-гарантами.

– Я думаю, що через два тижні вже буде можливість запросити країни-гаранти до участі в багатосторонніх переговорах. До цього часу повинно відбутися погодження найбільш принципових розбіжностей на найвищому політичному рівні… Якщо на найвищому політичному рівні будуть знайдені ці остаточні домовленості, тоді буде готуватися багатостороння конференція, в якій візьмуть участь вищі посадові особи країн-гарантів, і буде підписаний цей багатосторонній договір, – розповів дипломат.

Як уточнив під час брифінгу глава української делегації на переговорах з РФ, нардеп Давид Арахамія, українська сторона вважає, що підготовлено вже достатньо матеріалів для організації зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна. Пропозиція щодо такої зустрічі вже спрямована російській стороні.