Война в Украине вступает в решающую стадию — сенатор США

Сенатор США Ангус Кинг заявил, что война в Украине вступает в решающую стадию, поскольку Россия меняет стратегию.

По словам сенатора, именно сейчас война в Украине вступает в решающий период, поскольку российские войска переориентируют свои усилия, а Путин становится все более отчаянным.

— Следующие две недели будут иметь решающее значение. Они покажут, действительно ли украинские военные имеют тот исключительный уровень борьбы, который они показывают с начала войны, — сказал Кинг.

Кинг также сообщил, что российская армия сейчас переориентируется на восток Украины. По его словам, опасность в том, что оккупанты могут окружить украинских военных и давить на них.

Сенатор подтвердил сообщения о том, что некоторые российские войска отступают от Киева, но добавил, что эти движения могут быть просто возможностью пополнить запасы.

— Они разделили свою армию на три части, а сейчас — восстанавливаются. Они поняли, что не смогут взять Киев, по крайней мере сейчас, поэтому консолидируются на юге и западе, — отметил сенатор.

Кинг предупредил, что из-за постоянных побед украинской армии, Путин может прибегнуть к более опасным действиям.