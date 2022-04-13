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Факты / Украина / Политика

МИД раскритиковал Макрона из-за слов о “братских” народах Украины и России

Илья Нежигай редактор ленты
МЗС України

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что украинцы и россияне являются братьями, а действия военных РФ в Киевской области не названы геноцидом.

Об этом представитель МИД Николенко написал на своей странице в Facebook.

– Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает, — написал Олег Николенко.

Представитель министерства также раскритиковал французского лидера за высказывание о “братских” народах Украины и РФ.

– Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году, – написал Олег Николенко.

Он напомнил, что начиная с 2014 года, российские “братья” якобы пришли защищать русскоязычное население, но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев.

– Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты улетели на украинские города в феврале. “Братский” народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого “братского” народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги, — сообщил спикер внешнеполитического ведомства Украины.

Олег Николенко добавил, что пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о “братских” связях русского и украинского народов.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что “будет осторожен” с такими терминами, как геноцид, потому что народы Украины и РФ являются “братскими”.

Перед этим другие мировые лидеры, такие как президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда. Глава британского правительства Борис Джонсон также заявил, что действия российской армии в Украине являются близкими к геноциду.

Источник: Олег Николенко

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Фото: Depositphotos

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