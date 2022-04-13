Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко піддав критиці слова французького президента Еммануеля Макрона про те, що українці та росіяни є братами, а дії військових РФ у Київській області не названі геноцидом.

Про це представник МЗС Ніколенко написав на своїй сторінці у Facebook.

– Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує, написав Олег Ніколенко.

Речник міністерства також розкритикував французького лідера за вислів про “братські” народи України та РФ.

– Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році, – написав Олег Ніколенко.

Він нагадав, що починаючи з 2014 року російські “брати” нібито прийшли захищати російськомовне населення, але за вісім років вбили 14 тис. українців.

– Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому. “Братній” народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого “братнього” народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги, – повідомив речник зовнішньополітичного відомства України.

Олег Ніколенко додав, що наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про “братні” зв‘язки російського та українського народів.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що “буде обережний” з такими термінами, як геноцид, бо народи України та РФ є “братніми”.

Перед цим інші світові лідери, такі як президенти США та Польщі Джо Байден та Анджей Дуда. Голова британського уряду Борис Джонсон також заявив, що дії російської армії в Україні є такими, що близькі до геноциду.

Джерело: Олег Ніколенко