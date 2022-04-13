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Факти / Світ

Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії проти мирного населення України “геноцидом”.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на інтерв’ю Макрона каналу France 2.

На питання, чи буде він, як і президент США Джо Байден, використовувати термін “геноцид”, щоб описати вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав:

Сьогодні я був би обережним із такими термінами, бо ці два народи [росіяни та українці] — брати.

При цьому Макрон сказав, що всіма своїми силами намагатиметься “зупинити цю війну” і відновити мир.

– Я не впевнений, що ескалація риторики слугуватиме цій справі [припиненню війни]. Що ми можемо сказати точно, то це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми бачимо воєнні злочини, безпрецедентні на нашій землі – на нашій європейській землі, – додав він.

Еммануель Макрон зазначив, що Франція допомагатиме Україні у розслідуванні воєнних злочинів, які скоїла російська армія.

– Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну. Тепер встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми маємо знайти винних, – сказав президент Франції.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав факти жорстокості з боку російських військових проти мирного населення України – геноцидом. За його словами, стає очевидним, що президент Росії Володимир Путін просто намагається стерти з лиця землі навіть ідею того, що є українці.

Інші світові лідери, наприклад прем’єр Британії Борис Джонсон і президент Польщі Анджей Дуда, також використали слово геноцид для опису дій російської армії в Україні.

Геноцид – цілеспрямоване повне або часткове знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

Раніше у розвідці Міноборони України повідомили, що керівництво РФ наказало знищувати будь-які докази воєнних злочинів своєї армії на території нашої держави.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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