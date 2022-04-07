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Факты / Украина

Дуда согласился с Зеленским, что действия России в Украине являются геноцидом

Илья Нежигай редактор ленты
Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда согласен со словами украинского лидера Владимира Зеленского, что полномасштабное вторжение и дальнейшие действия России можно расценивать как геноцид украинцев.

Об этом польский президент сообщил в интервью американским журналистам.

Ведущая спросила Анджея Дуду, соглашается ли он со словами президента Зеленского, что действия РФ, которые увидел мир после освобождения части Киевской области, являются геноцидом. Президент Польши ответил: “конечно, этому тяжело возражать”.

— Это преступление, которое соответствует признакам геноцида, особенно если посмотреть на контекст ведущихся разговоров, — сказал Анджей Дуда.

Президент Польши заявил, что российская пропаганда распространяет сообщения о цели Москвы о “денацификации” Украины, что демонстрирует намерения Кремля найти ложный повод “для того, чтобы устроить бойню”.

— Тот факт, что убивают мирных жителей Украины, лучше всего показывает, какова цель (российского, — Ред.) вторжения. Цель этого вторжения – просто уничтожить украинскую нацию, – сказал он.

Анджей Дуда добавил, что Западу необходимо завершить диалог с Владимиром Путиным.

– Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла… Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить, — сказал президент Дуда.

Президент Польши также заявил, что странам Запада необходимо усилить санкционное давление на Россию.

– Но это очень сложная задача. Лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь от нефти, — сказал он.

Напомним, после последствий российского вторжения на территории уже освобожденной Киевской области премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также однозначно заявил, что действия России в Украине являются геноцидом.

Он обратился к канцлеру Германии и президенту Франции, чтобы они способствовали усилению давления на Россию и лично Путина.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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