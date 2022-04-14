Приостановлена ​​деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде

В Верховной Раде 14 апреля объявлено решение Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности партии Оппозиционная платформа – За жизнь, а также парламентской фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщили в соцсетях народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

По информации депутатов, из этой фракции вышли парламентарии Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич.

Также на заседании Вадим Рабинович был отозван с должности сопредседателя фракции ОПЗЖ и избран председателем Юрий Бойко.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине находятся более сотни так называемых помощников вторжения РФ.

По его словам, на территории Украины до сих пор есть люди, работающие на врага, среди них – депутаты от партии ОПЗЖ.