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Факты / Украина / Политика

Приостановлена ​​деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

В Верховной Раде 14 апреля объявлено решение Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности партии Оппозиционная платформа – За жизнь, а также парламентской фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщили в соцсетях народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

По информации депутатов, из этой фракции вышли парламентарии Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич.

Также на заседании Вадим Рабинович был отозван с должности сопредседателя фракции ОПЗЖ и избран председателем Юрий Бойко.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине находятся более сотни так называемых помощников вторжения РФ.

По его словам, на территории Украины до сих пор есть люди, работающие на врага, среди них – депутаты от партии ОПЗЖ.

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Фото: Depositphotos

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