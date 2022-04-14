Призупинено діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді

У Верховній Раді 14 квітня оголошено рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності партії Опозиційна платформа – За життя, а також парламентської фракції ОПЗЖ.

Про це повідомили у соцмережах народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За інформацією депутатів, з цієї фракції вийшли парламентарі Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

Також на засіданні Вадима Рабіновича було відкликано з посади співголови фракції ОПЗЖ і обрано головою Юрія Бойка.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні перебуває понад сотня так званих помічників вторгнення РФ.

За його словами, на території України досі є люди, які працюють на ворога, сред них – депутати від партії ОПЗЖ.