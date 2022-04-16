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Факты / Украина / Политика

Нам нужны серьезные игроки: Зеленский назвал вероятных гарантов безопасности Украины

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Нам нужны серьезные игроки: Зеленский назвал вероятных гарантов безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания, США, Италия и Турция сообщили о готовности стать гарантами безопасности Украины. В то же время, окончательного ответа еще ни от кого нет.

— На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза, — сообщил глава государства во время интервью украинским журналистам.

Зеленский добавил, что нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика и, которые готовы в течение 24 часов предоставить Украину любое оружие.

— Пока мы не получили конкретный перечень тех гарантий или стран, которые готовы полностью включиться за вас. Нам не нужно 40 стран мира, готовых по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, готовые на все. Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие, – сказал президент.

Глава государства надеется, что встреча с советниками стран-гарантов может состояться в ближайшее время.

Добавим, гарантии безопасности означают, что Украина будет готова зафиксировать свой статус как безъядерного и внеблокового государства в форме постоянного нейтралитета, если ряд государств — аналогично ст.5 НАТО — юридически гарантируют оперативное оказание военной помощи, вооружение и закрытие неба над Украиной. в случае совершения перед ней военной агрессии, нападения или любой операции.

Для Украины это является альтернативой вступления в НАТО и одним из условий украинской делегации на переговорах с Россией.

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Фото: Офис президента

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