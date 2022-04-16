Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія, США, Італія й Туреччина повідомили про готовність стати гарантами безпеки України. Водночас остаточної відповіді ще ні від кого немає.

– На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від Євросоюзу, – повідомив глава держави під час інтерв’ю українським журналістам.

Зеленський додав, що нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і які готові впродовж 24 годин надати Україну будь-яку зброю.

– Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантій чи тих країн, які готові стовідсотково включитись за вас. Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, по домовленості включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю, – сказав президент.

Глава держави сподівається, що зустріч із радниками країн-гарантів може відбутись найближчим часом.

Додамо, гарантії безпеки означають, що Україна буде готова зафіксувати свій статус як без’ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету, якщо низка держав – аналогічно до ст.5 НАТО – юридичино гарантують оперативне надання військової допомоги, озброєння та закриття небо над Україною у разі вчинення проти неї військової агресії, нападу чи будь-якої операції.

Для України це є альтернативою вступу до НАТО та однією з умов української делегації на переговорах з Росією.