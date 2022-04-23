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Факты / Украина / Политика

Стало известно, когда генсек ООН посетит Украину и встретится с Зеленским

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Стало известно, когда генсек ООН посетит Украину и встретится с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с президентом Владимиром Зеленским 28 апреля 2022 года. 

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в Twitter.

Согласно сообщению, Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою.

— Генеральный секретарь Антониу Гутерреш посетит Украину на следующей неделе. Он проведет встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским, — говорится в сообщении.

Также Гутерреш пообщается с сотрудниками учреждений ООН в Украине о расширении гуманитарной помощи для украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен посетить Москву и Киев для переговоров с Владимиром Зеленским и Путиным.

26 апреля у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Фото: Getty Images

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