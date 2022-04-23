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Факти / Україна / Політика

Стало відомо, коли генсек ООН відвідає Україну та зустрінеться з Зеленським

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Стало відомо, коли генсек ООН відвідає Україну та зустрінеться з Зеленським

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським 28 квітня 2022 року. 

Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік у Тwitter.

Згідно з повідомленням, Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

– Генеральний секретар Антоніу Гутерреш відвідає Україну наступного тижня. Він проведе зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і президентом України Володимиром Зеленським, – йдеться у повідомленні.

Також Гутерреш поспілкується зі співробітниками установ ООН в Україні про розширення гуманітарної допомоги для українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має намір відвідати Москву та Київ для переговорів з Володимиром Зеленським та Путіним.

26 квітня у нього запланована зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Фото: Getty Images

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