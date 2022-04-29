Эвакуация людей из Азовстали и продовольственный кризис: о чем говорил Зеленский с генсеком ООН

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Они обсудили многие важные темы – прекращение войны в Украине, возможный продовольственный кризис, необходимость эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе, создание специального международного трибунала по военным преступлениям Российской Федерации.

Война в Украине и продовольственный кризис

Прекращение войны России против Украины является обязательным, чтобы не допустить продовольственный кризис в мире и спасти десятки стран от голода. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с генсеком ООН обсудили рост цен на продовольствие, который может в этом году привести к голоду не менее 47 млн ​​человек в 81 стране.

Глава государства отметил, что Украина имеет достаточный потенциал для недопущения кризиса и стабилизации глобального рынка. У нашего государства есть все товары, которые можно поставлять из портов в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях.

– Но частью агрессивной политики России является именно блокада украинских портов и сознательные разрушения нашей производственной базы. Поэтому прекращение войны России против Украины и возвращение мира является обязательным, чтобы не допустить продовольственный кризис и спасти десятки стран от голода и политического хаоса, — заявил Зеленский.

Необходима эвакуация людей из Азовстали

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к срочным переговорам по эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе.

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— Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из Азовстали и мгновенной реализации достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческое отношение к этим людям от Российской Федерации, — добавил Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на слова президента России Владимира Путина о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территорию Азовстали продолжают обстреливать российские военные.

– Нужно использовать каждый шанс, чтобы достичь мира. Важно, что сегодня генеральный секретарь ООН лично убедился в военных преступлениях России в Украине, посетив пригород Киева, — отметил глава государства.

Международный трибунал против агрессора

Президент добавил, что во время встречи с генеральным секретарем ООН они обсудили и тему создания специального международного трибунала по военным преступлениям Российской Федерации.