Эвакуация людей из Азовстали и продовольственный кризис: о чем говорил Зеленский с генсеком ООН

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Они обсудили многие важные темы – прекращение войны в Украине, возможный продовольственный кризис, необходимость эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе, создание специального международного трибунала по военным преступлениям Российской Федерации.
Война в Украине и продовольственный кризис
Прекращение войны России против Украины является обязательным, чтобы не допустить продовольственный кризис в мире и спасти десятки стран от голода. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с генсеком ООН обсудили рост цен на продовольствие, который может в этом году привести к голоду не менее 47 млн человек в 81 стране.
Глава государства отметил, что Украина имеет достаточный потенциал для недопущения кризиса и стабилизации глобального рынка. У нашего государства есть все товары, которые можно поставлять из портов в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях.
– Но частью агрессивной политики России является именно блокада украинских портов и сознательные разрушения нашей производственной базы. Поэтому прекращение войны России против Украины и возвращение мира является обязательным, чтобы не допустить продовольственный кризис и спасти десятки стран от голода и политического хаоса, — заявил Зеленский.
Необходима эвакуация людей из Азовстали
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к срочным переговорам по эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе.
— Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из Азовстали и мгновенной реализации достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческое отношение к этим людям от Российской Федерации, — добавил Зеленский.
Он отметил, что, несмотря на слова президента России Владимира Путина о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территорию Азовстали продолжают обстреливать российские военные.
– Нужно использовать каждый шанс, чтобы достичь мира. Важно, что сегодня генеральный секретарь ООН лично убедился в военных преступлениях России в Украине, посетив пригород Киева, — отметил глава государства.
Международный трибунал против агрессора
Президент добавил, что во время встречи с генеральным секретарем ООН они обсудили и тему создания специального международного трибунала по военным преступлениям Российской Федерации.
– Мониторинговая миссия ООН по правам человека со своей стороны должна продолжать документировать все преступления Российской Федерации, российских военных. Российское вторжение принесло столько преступлений против мирных людей, сколько Европа не видела со времен Второй мировой войны, — добавил президент Украины.