Евакуація людей із Азовсталі та продовольча криза: про що говорив Зеленський з генсеком ООН

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем. Вони обговорили багато важливих тем – припинення війни в Україні, можливу продовольчу кризу, необхідність евакуації людей із заводу Азовсталь у Маріуполі, створення спеціального міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів Російської Федерації.

Війна в Україні й продовольча криза

Припинення війни Росії проти України є обов’язковим, щоб не допустити продовольчу кризу у світі та врятувати десятки країн від голоду. Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з генсеком ООН обговорили зростання цін на продовольство, яке може цьогоріч спричинити голод щонайменше 47 млн людей у 81 країні.

Глава держави зазначив, що Україна має достатній потенціал для недопущення кризи та стабілізації глобального ринку. Наша держава має всі товари, які можна постачати з портів в Одесі, Миколаєві, Херсонській та Запорізькій областях.

– Але частиною агресивної політики Росії є саме блокада українських портів і свідомі руйнації нашої виробничої бази. Тому припинення цієї війни Росії проти України та повернення миру є обов’язковим, щоб не допустити продовольчу кризу і врятувати десятки країн від голоду та політичного хаосу, – заявив Зеленський.

Необхідна евакуація людей з Азовсталі

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до термінових переговорів для евакуації людей з заводу Азовсталь у Маріуполі.

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– Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Азовсталі та миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Очікуємо також людського ставлення до цих людей від Російської Федерації, – додав Зеленський.

Він зауважив, що попри слова президента Росії Володимира Путіна про нібито припинення військових дій в Маріуполі, територію Азовсталі продовжують обстрілювати російські військові.

– Потрібно використовувати кожен шанс, щоб досягти миру. Важливо, що сьогодні генеральний секретар ООН особисто пересвідчився у воєнних злочинах Росії в Україні, відвідавши передмістя Києва, – зазначив глава держави.

Міжнародний трибунал проти агресора

Президент додав, що під час зустрічі з генеральним секретарем ООН вони обговорили й тему створення спеціального міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів Російської Федерації.