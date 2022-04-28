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Факты / Украина / Политика

Цель россиян – заставить торговаться нашими ранеными: Зеленский об Азовстале

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что битва за восток Украины и Донбасс может быть решающим в войне, которую развязала Россия против Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью Саймону Шустеру для журнала Time.

Зеленский отметил, что Украина сейчас имеет дело с серьезной опасностью по многим направлениям. На данный момент значительная часть нашей армии сосредоточена на востоке и юге страны.

— Это будет полномасштабное сражение, масштабнее любого, которое мы не видели на территории Украины. Они могут продвигаться к максимальной оккупации нашей территории, к окружению нашей наиболее значительной группировки сил, той, что на востоке. У них есть желание это сделать, – сказал президент.

По его словам, россияне попытаются нанести максимальные разрушения со своей стороны, ведь понимают, что “это наше ядро” и это повлияет на диалог.

— Если мы выдержим, во что я искренне верю как гражданин, патриот и президент этой страны – это будет для нас решающий момент. Переломный момент, – отметил Зеленский.

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Президент рассказал, что ежедневно общается с военными, находящимися в осаде в Мариуполе внутри металлургического завода Азовсталь. Он отметил, что многие ребята уже погибли, а еще там сотни раненых.

— Речь в первую очередь идет о том, что они держат и держатся, зная, за что именно. Дело не только в каком-нибудь куске завода, Азовстали или даже Мариуполя. Это символика этой ситуации. Это желание (врага, – Ред.) сломать одну из костей в нашей спине.

Он добавил, что для россиян – это своеобразный символ, из-за чего они продолжают “играть в маленькие кровавые игры”. Их цель – максимально унизить человека, заставить его умереть от голода, чтобы заставить “торговаться нашими ранеными”. Зеленский добавил, что правительство сейчас работает над вопросом эвакуации гражданских из Азовстали и надеется, что это удастся.

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Источник: TIME

Фото: Офис президента

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