Из Азовстали в Мариуполе исполняющий обязанности командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным Волына призвал мировых лидеров применить процедуру экстракции (extraction) к мариупольскому гарнизону и гражданским.

Он напомнил, что защитники Мариуполя уже 62 дня ведут боевые действия в полном окружении. В настоящее время более 600 бойцов ранены, им срочно необходима медицинская помощь, которую они просто не могут получить на Азовстали из-за нехватки условий, медикаментов и персонала.

В условиях гуманитарной катастрофы вместе с бойцами находятся сотни гражданских, среди которых много детей и раненых.

— Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску — кричал, насколько мог — чтобы нас услышали и применили к нам процедуру extraction… Спасите гарнизон Мариуполь. Используйте процедуру extraction. Сегодня – не 1940-й, сегодня – 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою, — подчеркнул Сергей Волынский.

В своем обращении он упомянул о событиях в Дюнкерке во время Второй мировой войны.

— После прорыва линии Мажино 10 мая 1940 года и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, входившие в 16 корпус французские части и соединения и остатки бельгийских войск оказались заблокированными в районе города Дюнкерк, — рассказал Волына.

В результате войска союзников скопились на побережье. Им угрожала катастрофа. Однако Адольф Гитлер приказал остановить наступление танков. Тогда в рамках спасательной операции удалось освободить 338 226 французских и британских солдат.

Related video

Экстракция – тактика перемещения персонала (военных, гражданских) из вражеской среды в безопасную зону в условиях, когда есть угроза потери контроля над территорией и гибели людей.