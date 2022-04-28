Президент України Володимир Зеленський вважає, що битва за схід України та Донбас може бути вирішальна у війні, яку розв’язала Росія проти України. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Саймону Шустеру для журналу Time.

Зеленський зазначив, що Україна наразі має серйозну небезпеку за багатьма напрямками. Наразі значна частина нашої армії зосереджена на сході та півдні країни.

— Це буде повномасштабна битва, більша за будь-яку, яку ми бачили на території України. Вони можуть просуватися до максимальної окупації нашої території, до оточення нашого найзначнішого угруповання сил, тієї, що на сході. У них є бажання це зробити, – сказав президент.

За його словами, росіяни спробують завдати максимальних руйнувань зі свого боку, адже розуміють, що “це наше ядро” та це вплине на діалог.

— Якщо ми витримаємо, у що я щиро вірю, як громадянин, патріот і президент цієї країни – це буде для нас вирішальний момент. Переломний момент, – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що щоденно спілкується із військовими, які наразі в облозі у Маріуполі всередині металургійного заводу Азовсталь. Він зазначив, що багато хлопців вже загинули, а ще там сотні поранених.

— Йдеться в першу чергу про те, що вони тримають та тримаються, знаючи, що саме. Справа не тільки у якомусь шматку заводу, Азовсталі чи навіть Маріуполя. Це символіка цієї ситуації. Це бажання (ворога, – Ред.) зламати одну з кісток у нашій спині.

Він додав, що для росіян – це своєрідний символ, через що вони продовжують “грати у маленькі криваві ігри”. Їхня мета – максимально принизити людину, змусити її померти від голоду, щоб змусити “торгуватися нашими пораненими”. Зеленський додав, що уряд працює наразі над питанням евакуації цивільних мешканців із Азовсталі і сподівається, що це вдасться.