Альтернатив нет: Кулеба о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем заявил, что не может быть альтернативы для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом украинский дипломат сообщил Twitter.

По его словам, они также обсудили безопасную эвакуацию из находящегося в осаде Мариуполя.

I spoke with @JosepBorrellF on the next round of EU sanctions on Russia which must include an oil embargo. I also emphasized there can be no alternative to granting Ukraine EU candidate status. We paid separate attention to further safe evacuation from besieged Mariupol.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 1, 2022