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Факты / Украина / Политика

Альтернатив нет: Кулеба о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Валентина Летяк редактор ленты
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем заявил, что не может быть альтернативы для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом украинский дипломат сообщил Twitter.

– Я разговаривал с Жозепом Боррелем о следующем раунде санкций ЕС в отношении России, которые должны включать эмбарго на нефть. Я также подчеркнул, что не может быть альтернативы предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС, – написал глава МИД Украины.

По его словам, они также обсудили безопасную эвакуацию из находящегося в осаде Мариуполя.

 

Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз уже в июне этого года, сообщила накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По ее словам, в переговорах с некоторыми европейскими странами слышен скептический тон, но ощущение исторического излома есть как у украинцев, так и в Европе.

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Фото: Depositphotos

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