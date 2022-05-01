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Факти / Україна / Політика

Альтернатив немає: Кулеба про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Валентина Летяк редакторка стрічки
прапори ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем заявив, що не може бути альтернативи для надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про уе український дипломат повідомив Twitter.

– Я розмовляв з Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо Росії, які повинні включати ембарго на нафту. Я також наголосив, що не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата на членство в ЄС, – написав глава МЗС України.

За його словам, вони також обговорили безпечну евакуацію з Маріуполя, який зараз в облозі.

 

Україна може отримати статус кандидата на вступ до Європейського Cоюзу вже у червні цього року, повідомила напредодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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За її словами, у переговорах з деякими європейськими країнами чутно скептичний тон, але відчуття історичного зламу є як в українців, так і в Європі.

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Фото: Depositphotos

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