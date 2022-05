Альтернатив немає: Кулеба про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем заявив, що не може бути альтернативи для надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про уе український дипломат повідомив Twitter.

За його словам, вони також обговорили безпечну евакуацію з Маріуполя, який зараз в облозі.

I spoke with @JosepBorrellF on the next round of EU sanctions on Russia which must include an oil embargo. I also emphasized there can be no alternative to granting Ukraine EU candidate status. We paid separate attention to further safe evacuation from besieged Mariupol.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 1, 2022