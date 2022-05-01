В Польше сказали, при каком условии поддержат мирный договор Украины и РФ как гаранты

Польша не будет уклоняться от ответственности как гаранта безопасности Украины в мирном договоре с РФ. Проект соглашения еще обсуждается со всеми потенциальным гарантами, но Варшава никогда не поддержит документ со сдачей украинских территорий.

Об этом заявил глава отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох.

– Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только то, на которое соглашаются украинцы, – заверил польский дипломат.

По его словам, в консультациях участвуют США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.

Кумох считает, что гарантии в этом договоре не должны быть такими, как в Будапештском меморандуме, поскольку они не спас Украину от агрессии России.

– Россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением Будапешта, а Украина дополнительно признала бы потерю Крыма и Донбасса. Как вы правильно заметили, это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но это наглость требовать разоружения государства, армия которого разгромила большую часть российских войск в наземном столкновении, – считает он.

Он также заверил, что Польша – лучший союзник, который мог быть у Украины.

– Мы приняли два миллиона украинских беженцев, передали Украине гуманитарное оборудование из собственных средств, дали возможность другим отправить помощь, благодаря которой Украина смогла защитить себя. Мы никогда не продвигали никаких собственных планов: Польша просто поддерживала военные цели Украины. После войны это будут две страны, очень близкие друг к другу, – подытожил Кумох.

Источник: gazeta.pl