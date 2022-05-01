Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Политика

В Польше сказали, при каком условии поддержат мирный договор Украины и РФ как гаранты

Валентина Летяк редактор ленты
Польща Україна

Польша не будет уклоняться от ответственности как гаранта безопасности Украины в мирном договоре с РФ. Проект соглашения еще обсуждается со всеми потенциальным гарантами, но Варшава никогда не поддержит документ со сдачей украинских территорий.

Об этом заявил глава отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох.

– Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только то, на которое соглашаются украинцы, – заверил польский дипломат.

По его словам, в консультациях участвуют США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.

Кумох считает, что гарантии в этом договоре не должны быть такими, как в Будапештском меморандуме, поскольку они не спас Украину от агрессии России.

– Россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением Будапешта, а Украина дополнительно признала бы потерю Крыма и Донбасса. Как вы правильно заметили, это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но это наглость требовать разоружения государства, армия которого разгромила большую часть российских войск в наземном столкновении, – считает он.

Он также заверил, что Польша – лучший союзник, который мог быть у Украины.

– Мы приняли два миллиона украинских беженцев, передали Украине гуманитарное оборудование из собственных средств, дали возможность другим отправить помощь, благодаря которой Украина смогла защитить себя. Мы никогда не продвигали никаких собственных планов: Польша просто поддерживала военные цели Украины. После войны это будут две страны, очень близкие друг к другу, – подытожил Кумох.

Читайте
Германия готова стать гарантом мирного договора Украины с РФ – Шольц

Источник: gazeta.pl

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка