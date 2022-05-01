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Факти / Україна / Політика

У Польщі сказали, за якої умови підтримають мирний договір України та РФ як гаранти

Валентина Летяк редакторка стрічки
Польща Україна

Польща не ухилятиметься від відповідальності як гаранта безпеки України у мирному договорі з РФ. Проект угоди ще обговорюється з усіма потенційними гарантами, але Варшава ніколи не підтримає документ зі здачею українських територій.

Про це заявив голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох.

– Якщо буде досягнута мирна угода, нас цікавить лише така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І лише така, на яку погоджуються українці, – запевнив польський дипломат.

За його словами, у консультаціях беруть участь США, Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина та деякі інші країни.

Кумох вважає, що гарантії у цьому договорі не мають бути такими, як у Будапештському меморандумі, оскільки він не врятував Україну від агресії Росії.

– Росіяни хотіли б, щоб гарантії були повторенням Будапешта, а Україна додатково визнала б втрату Криму та Донбасу. Як ви правильно помітили, це смішно. Спочатку вони також вимагали роззброєння України, але це нахабство вимагати роззброєння держави, армія якої розгромила більшу частину російських військ у наземному зіткненні, – вважає він.

Він також запевнив, що Польща – найкращий союзник, який тільки міг бути в України.

– Ми прийняли два мільйони українських біженців, передали Україні гуманітарне обладнання за власні кошти, дали можливість іншим надіслати допомогу, завдяки якій Україна змогла захистити себе. Ми ніколи не просували власних планів: Польща просто підтримувала військові цілі України. Після війни це будуть дві країни, дуже близькі одна до одної, – підсумував Кумох.

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Джерело: gazeta.pl

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Фото: Depositphotos

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