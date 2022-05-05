Джонсон та Зеленський обговорили надання Україні озброєння більшої дальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gov.Uk.

Вони обговорили події на полі бою та потреби ЗСУ.

Також лідери обговорили надання Україні озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню мирного населення.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні.

Окрім того, Джонсон запропонував постійну підтримку Великої Британії у зборі доказів про військові злочини.