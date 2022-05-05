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Факти / Україна / Політика

Джонсон та Зеленський обговорили надання Україні озброєння більшої дальності

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gov.Uk.

Вони обговорили події на полі бою та потреби ЗСУ.

Також лідери обговорили надання Україні озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню мирного населення.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні.

Окрім того, Джонсон запропонував постійну підтримку Великої Британії у зборі доказів про військові злочини.

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Фото: Офіс президента

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