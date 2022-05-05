Джонсон та Зеленський обговорили надання Україні озброєння більшої дальності

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gov.Uk.
Вони обговорили події на полі бою та потреби ЗСУ.
Також лідери обговорили надання Україні озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню мирного населення.
Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні.
Окрім того, Джонсон запропонував постійну підтримку Великої Британії у зборі доказів про військові злочини.
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