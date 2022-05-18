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Факты / Украина / Политика

Война переходит в затяжную фазу: Резников о военном вооружении и ситуации в Украине

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Война переходит в затяжную фазу: Резников о военном вооружении и ситуации в Украине
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием генерального секретаря НАТО.

Резников поблагодарил Европейский Союз, Североатлантический альянс и все страны, которые сегодня стоят рядом с Украиной.

— Рад был услышать заявление господина Борреля, что ЕС посчитает своей победой в этой войне восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Это полностью соответствует нашим стремлениям, — написал Резников.

Министр обороны также отметил, что согласно их оценкам, за 80 дней войны полностью уничтожены 17 российских БТГр. Несмотря на огромные потери, русские до сих пор значительно превосходят нас в тяжелом оружии. В первую очередь — в авиации, а также в бронетехнике, РСЗО и артиллерии.

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— По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, которая применяется против Украины (с учетом резервов) насчитывает около 167 тыс. личного состава, — отметил Резников.

По его словам, основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях, создании и содержании сухопутного коридора из России в Крым и полной оккупации Юга Украины.

Резников отметил, что в зоне ведения боевых действий россияне интенсивно обстреливают гражданские объекты, жилые дома, что приводит к большим жертвам среди гражданского населения.

— По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне, — подчеркнул министр обороны Украины.

По его словам, война разрушает экономику Украины, с каждым днем увеличивается потребность в ресурсах на восстановление. Министр обороны подчеркнул, что затягивание войны влечет риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса.

— Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайший срок. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы получать международную помощь, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизни наших людей, — отметил Резников.

Он добавил, что Украина видит потребность повысить эффективность международной помощи за счет лучшей координации усилий всех партнеров.

— Мы заинтересованы скоординировать усилия всех партнеров – ЕС, НАТО, США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран – таким образом, чтобы, во-первых, разложить возможные поступления в три условные корзины – краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную; чтобы формировать необходимые способности и рассчитывать на определенные возможности в конкретное время. Во-вторых, посмотреть на все поступления не только через количество, а через критерий развития возможностей Вооруженных сил Украины, — отметил Резников.

Резников также отметил, что главной целью является получение вооружения и военной техники не просто в виде отдельных единиц, а в виде organic unit. Чтобы в итоге Украина получали не просто пушки, а одновременно средства контрбатарейной борьбы, машины управления, БПлА для наведения на цели, средства ПВО/ПРО для прикрытия.

По его словам, элементы этого комплекса могут поступать из разных стран, но за счет интеграции Украина получит качественное превосходство.

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