Прекращения огня без отвода российских войск не будет — Подоляк

Май, 17 в 20:41

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о недопустимости прекращения огня без отвода российских войск.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Подоляк объяснил, что Россия требует прекращения огня, однако без отвода своих войск.

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— Действительно, говорят: давайте прекратим огонь, перестанем стрелять. Но они говорят об этом без отвода российских войск. То есть, на той позиции, где сегодня стоят российские военные, мы прекратим огонь — так они этого и хотели. Потому что потом они будут контролировать часть территории Украины. А нам это не нужно. Потому что и это ключевое “русский мир” не воспринимается в Украине. Это не 2014 год. Наши люди просто не переваривают русских. Особенно в восточных и южных регионах, — заявил Подоляк.

Подоляк также отметил, что Украина постепенно будет освобождать временно занятые оккупантами регионы. По его словам, сейчас это ключевая задача.

— Я хочу, чтобы европейские партнеры понимали, что цена за войну для Украины очень велика. У нас убито много гражданских. И не просто убит, а замучен цинично. Потому что это была философия РФ: прийти в Украину и цинично убивать людей: не просто убивать, а цинично это делать, массово насиловать… Для нас сейчас неприемлемо отдать нечто РФ и сказать: “А, ну да, это была какая-то легкая война”. Это невозможно, — сказал он.

Напоминаем, что 16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможные уступки России для прекращения огня.