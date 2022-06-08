Июнь, 08 в 14:18

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в среду, 8 июня, заявил, что не ждет положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Он подчеркнул, что считает корректной критику в адрес Альянса, которая звучит в Украине.

— Меня критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений, – объяснил он.

Именно поэтому министр отметил, что у него нет “больших ожиданий” от саммита Альянса в испанской столице.

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— У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что там случится чудо, – сказал он.

Кулеба при этом отметил, что будет “рад ошибиться и увидеть прорывные решения” в поддержку Украины, но сочтет это “чудом”.

— Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности, но пока у меня нет никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решениям по черноморской безопасности, — пояснил министр.

28-30 июня в Мадриде состоится следующий саммит НАТО. Одним из главных вопросов саммита будет принятие новой Стратегической концепции НАТО и дальнейшее развитие Альянса в условиях современных вызовов для европейской и мировой безопасности.