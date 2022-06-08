Червень, 08 в 14:18

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час пресконференції у середу, 8 червня, заявив, що не чекає позитивних для України рішень на саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді 28-30 червня.

Він наголосив, що вважає коректною критику на адресу Альянсу, яка лунає в Україні.

— Мене тут критикували за те, що я сказав, що НАТО як організація нічого для України не зробила після 23 лютого 2022 року. Тоді я звернувся з проханням: то покажіть, що зробив Альянс? І виявилося, немає таких рішень, – пояснив він.

Саме тому міністр зазначив, що не має “великих очікувань” від саміту Альянсу в іспанській столиці.

Зараз дивляться

— У мене немає великих очікувань від саміту НАТО у Мадриді. Моє реалістичне очікування від саміту НАТО – це те, що там трапиться диво, – сказав він.

Кулеба при цьому зазначив, що буде “радий помилитися і побачити проривні рішення” на підтримку України, але вважатиме це “дивом”.

— Безумовно, ми почуємо слова підтримки, слова солідарності, але поки що я не маю ніяких ознак потужних рішень, які готує Альянс щодо України чи навіть рішень щодо чорноморської безпеки, – пояснив міністр.

28-30 червня у Мадриді має відбутися наступний саміт НАТО. Одним із головних питань саміту буде ухвалення нової Стратегічної концепції НАТО та подальший розвиток Альянсу в умовах сучасних викликів для європейської та світової безпеки.