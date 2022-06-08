Украина направила ЕС предложения по седьмому пакету санкций против России

Июнь, 08 в 14:52

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправил в Европейский Союз предложения Украины по седьмому пакету санкций по трем направлениям. Об этом министр сказал во время онлайн-брифинга в среду, 8 июня.

— Я сегодня подписал письмо на Европейский Союз и страны ЕС с предложениями как раз относительно того, какие следующие санкции видит Украина, — заявил Кулеба.

По его словам, письмо касается следующего пакета санкций Евросоюза против РФ. Кулеба подчеркнул, что санкции должны наносить максимально реальный удар по России и вводиться как можно скорее.

— Промедление и задержка, как это было с шестым пакетом, больше, чем на месяц – более 50 дней – это совершенно недопустимо. У нас просто физически нет времени ждать. Учитывая, что Россия все еще нацелена воевать в Украине до последнего россиянина и продолжает кидать в бой на Донбассе своих солдат, санкционное давление, безусловно, нужно повышать, — подчеркнул Кулеба.

Он предупредил, что уже появились некоторые европейские политики, которые начали рассказывать, что “нужно подождать и изучить, как работают нынешние санкции, перевести дух и сосредоточиться”. Однако министр добавил, что “достаточно посмотреть на разрушения в Украине и попытки РФ укорениться на оккупированной Херсонщине”, чтобы понять, что времени медлить нет.

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В основу письма, отправленного в Евросоюз, были положены предложения международной группы Андрея Ермака и Майкла Макфола по трем направлениям.

— Первое, это новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе – это дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий. Третье – это закрытие уже обнаруженных лазеек для обхода и ухода от санкций, — сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что задача очень проста – нужно “убить российский экспорт”. По его словам, он, в частности, зависим от иностранных судов, и назвал это “их Алиллесовой пятой”, которую вместе с партнерами “нужно обязательно отбить”.