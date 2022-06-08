Україна надіслала ЄС пропозиції щодо сьомого пакету санкцій проти Росії
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відправив до Європейського Союзу пропозиції України щодо сьомого пакету санкцій за трьома напрямками. Про це міністр сказав під час онлайн-брифінгу у середу, 8 червня.
— Я сьогодні підписав листа на Європейський Союз і країни ЄС з пропозиціями якраз щодо того, які наступні санкції бачить Україна, – заявив Кулеба.
За його словами, лист стосується наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Кулеба наголосив, що санкції мають наносити максимально реальний удар по Росії і запроваджуватися якомога швидше.
— Зволікання і затримка, як це було з шостим пакетом, більше ніж на місяць – понад 50 днів – це абсолютно неприпустимо. У нас просто фізично немає часу чекати. З огляду на те, що Росія усе ще націлена воювати в Україні до останнього росіянина і продовжує кидати в бій на Донбасі своїх солдатів, санкційний тиск безумовно потрібно підвищувати, – наголосив Кулеба.
Він попередив, що вже з’явилися деякі європейські політики, які почали розповідати, що “потрібно почекати і вивчити, як працюють нинішні санкції, перевести дух і зосередитись”. Однак міністр додав, що “достатньо подивитися на руйнування в Україні та спроби РФ укорінитися на окупованій Херсонщині”, щоб зрозуміти, що часу зволікати немає.
В основу листа, відправленого в Євросоюз, були покладені пропозиції міжнародної групи Андрія Єрмака і Майкла Макфола за трьома напрямками.
— Перше, це нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Друге – це дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопоставлених урядовців та керівників держпідприємств. Третє – це закриття вже виявлених лазівок для обходу та ухилення від санкцій, – сказав Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що завдання дуже просте – потрібно “вбити російський експорт”. За його словами, він, зокрема, залежний від іноземних суден, і назвав це “їхньою Аліллесовою п’ятою”, яку разом з партнерами “треба обов’язково відбити”.