Україна надіслала ЄС пропозиції щодо сьомого пакету санкцій проти Росії

Червень, 08 в 14:52

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відправив до Європейського Союзу пропозиції України щодо сьомого пакету санкцій за трьома напрямками. Про це міністр сказав під час онлайн-брифінгу у середу, 8 червня.

— Я сьогодні підписав листа на Європейський Союз і країни ЄС з пропозиціями якраз щодо того, які наступні санкції бачить Україна, – заявив Кулеба.

За його словами, лист стосується наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Кулеба наголосив, що санкції мають наносити максимально реальний удар по Росії і запроваджуватися якомога швидше.

— Зволікання і затримка, як це було з шостим пакетом, більше ніж на місяць – понад 50 днів – це абсолютно неприпустимо. У нас просто фізично немає часу чекати. З огляду на те, що Росія усе ще націлена воювати в Україні до останнього росіянина і продовжує кидати в бій на Донбасі своїх солдатів, санкційний тиск безумовно потрібно підвищувати, – наголосив Кулеба.

Він попередив, що вже з’явилися деякі європейські політики, які почали розповідати, що “потрібно почекати і вивчити, як працюють нинішні санкції, перевести дух і зосередитись”. Однак міністр додав, що “достатньо подивитися на руйнування в Україні та спроби РФ укорінитися на окупованій Херсонщині”, щоб зрозуміти, що часу зволікати немає.

Зараз дивляться

В основу листа, відправленого в Євросоюз, були покладені пропозиції міжнародної групи Андрія Єрмака і Майкла Макфола за трьома напрямками.

— Перше, це нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Друге – це дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопоставлених урядовців та керівників держпідприємств. Третє – це закриття вже виявлених лазівок для обходу та ухилення від санкцій, – сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що завдання дуже просте – потрібно “вбити російський експорт”. За його словами, він, зокрема, залежний від іноземних суден, і назвав це “їхньою Аліллесовою п’ятою”, яку разом з партнерами “треба обов’язково відбити”.