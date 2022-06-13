В Украине запретили еще одну пророссийскую партию

Июнь, 13 в 16:26

Восьмой апелляционный административный суд во Львове на заседании 13 июня принял решение о запрете деятельности пророссийской партии Социалисты.

Согласно решению суда по административному делу №857/3/22, частично удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:

запрещена деятельность политической партии Социалисты;

средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

В то же время, это решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Сейчас смотрят

В удовлетворении остальных исковых требований Минюста отказано.

По данным Честно, партия Социалисты создана в августе 2014 года под названием Рабочих, крестьян, интеллигенции Украины. Название Социалисты она получила в феврале 2015 года.

Несколько дней назад, 8 июня, суд запретил деятельность пророссийской партии Оппозиционный блок.