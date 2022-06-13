В Україні заборонили ще одну проросійську партію
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Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові на засіданні 13 червня ухвалив рішення щодо заборони діяльності проросійської партії Соціалісти.
Згідно з рішенням суду в адміністративній справі №857/3/22, частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:
- заборонено діяльність політичної партії Соціалісти;
- кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
Водночас це рішення може бути оскаржене у Верховному суді України.
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В задоволенні решти позовних вимог Мін’юсту відмовлено.
За даними Чесно, партія Соціалісти створена у серпні 2014 року під назвою Робітників, селян, інтелігенції України. Назву Соціалісти вона отримала у лютому 2015-го.
Кілька днів тому, 8 червня, суд також заборонив діяльність проросійської партії Опозиційний блок.