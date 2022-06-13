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Факти / Україна / Політика

В Україні заборонили ще одну проросійську партію

Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Україні заборонили ще одну проросійську партію
Фото: Depositphotos

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові на засіданні 13 червня ухвалив рішення щодо заборони діяльності проросійської партії Соціалісти.

Згідно з рішенням суду в адміністративній справі №857/3/22, частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

  • заборонено діяльність політичної партії Соціалісти;
  • кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Водночас це рішення може бути оскаржене у Верховному суді України.

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В задоволенні решти позовних вимог Мін’юсту відмовлено.

За даними Чесно, партія Соціалісти створена у серпні 2014 року під назвою Робітників, селян, інтелігенції України. Назву Соціалісти вона отримала у лютому 2015-го.

Кілька днів тому, 8 червня, суд також заборонив діяльність проросійської партії Опозиційний блок.

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