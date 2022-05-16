В Украине окончательно запрещена Компартия – решение суда вступило в силу

Шестой апелляционный админсуд поставил точку в вопросе запрета деятельности Коммунистической партии Украины (КПУ) – спустя шесть лет после принятия так называемого закона о декоммунизации, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Она напомнила, что закон о декоммунизации Рада приняла еще в апреле 2015 года, однако он только запрещал пропаганду символики коммунистического режима, а вопрос запрета Компартии должен был решить суд.

16 декабря того же года Окружной админсуд Киева прекратил деятельность КПУ, но это решение обжаловали и потому оно не вступило в силу.

– Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса, – подчеркнула Совгиря.

По ее словам, недавно Шестой апелляционный административный суд наконец-то завершил рассмотрение апелляции по этому делу и отказал в ее удовлетворении. Поэтому решение суда от 16 декабря 2015 года о запрете КПУ вступило в силу.