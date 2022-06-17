Июнь, 17 в 13:25

В акватории Черного моря Военно-морские силы ВС Украины потопили очередной буксир Черноморского флота России Василий Бех с ЗРК ТОР на борту.

О технических характеристиках буксира Василий Бех — узнавали Факты ICTV.

Назначение судна

Буксирное судно Василий Бех (ранее СБ-739) — спасательное буксирное судно проекта 22870 Черноморского флота РФ. Было потоплено ночью 17 июня.

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Судно является многофункциональным: предназначено для спасения и буксировки аварийных кораблей и судов, тушения пожаров на судах и береговых объектах, откачки воды и подачи электропитания на аварийное судно.

Также Василий Бех предназначен для эвакуации экипажа и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, ведения поисковых работ и обследования, а также сбора нефтепродуктов.

Василий Бех транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав.

Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР, который захватчики начали устанавливать на палубах своих кораблей после уничтожения ракетного крейсера Москва, не помешало Военно-морским силам ВС Украины демилитаризовать российских оккупантов.

Технические характеристики

Водоизмещение: 1670 т.

Размеры: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3,2 м.

Скорость полного хода: 14 узлов.

Силовая установка: дизель-электрическая, 2х2720 л. с. электродвигателя, две винто-рулевых колонки.

Экипаж: 26 человек.

Спасательное оборудование — лебедка, гак, грузоподъемные устройства, один водолазный комплекс с барокамерой, средства пожаротушения — три лафетных ствола производительностью по 500 м3/ч, необитаемый подводный аппарат Марлин-350 с глубиной работы до 400 м.

На борту судна есть 36 мест для спасенных.

Спасательное буксирное судно СБ-739 было заложено на ОАО Астраханский судоремонтный завод, филиал Центра судоремонта. Спущено на воду 2 августа 2016 года, осенью 2016 года по внутренним водным путям переведено к Черному морю.

Фото: Прессслужба МО РФ