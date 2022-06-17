Июнь, 17 в 9:35

В акватории Черного моря Военно-Морские Силы ВС Украины поразили очередной буксир черноморского флота России Василий Бех из ЗРК ТОР на борту.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

— ВМС ВС Украины поразили очередной “аналогов нет” — буксир из ЗРК ТОР на борту, — отметили они.

По их данным, буксир был поражен при транспортировке им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота.

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– Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало Военно-Морским Силам Украины демилитаризировать российских захватчиков, – добавили в ВМС ВС Украины.

Отметим, что буксир водоизмещением 1 605 тонн Василий Бех построили на астраханском судоремонтном заводе. Он был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.

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