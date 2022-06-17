Червень, 17 в 13:25

В акваторії Чорного моря Військово-морські сили ЗС України уразили черговий буксир Чорноморського флоту Росії Василий Бех із ЗРК ТОР на борту.

Про технічні характеристики буксиру Василий Бех – дізнавалися Факти ICTV.

Призначення судна

Буксирне судно Василий Бех (раніше СБ-739) — рятувальне буксирне судно проєкту 22870 Чорноморського флоту РФ. Було потоплене вночі 17 червня ЗСУ.

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Судно є багатофункціональним: призначене для порятунку і буксирування аварійних кораблів і суден, гасіння пожеж на судах і берегових об’єктах, відкачування води і подачі електроживлення на аварійне судно.

Також Василий Бех призначений для евакуації екіпажу і надання першої медичної допомоги постраждалим, виконання водолазних робіт на глибинах до 60 м, ведення пошукових робіт та обстеження, а також збору нафтопродуктів.

Василий Бех транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу ТОР, який загарбники почали встановлювати на палубах своїх кораблів після знищення ракетного крейсера Москва, не завадила Військово-морським силам ЗС України демілітаризувати російських окупантів.

Технічні характеристики

Водотоннажність: 1670 т.

Розміри: довжина – 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3,2 м.

Швидкість повного ходу: 14 вузлів.

Силова установка: дизель-електрична, 2х2720 к.с. електродвигуна, дві гвинто-рульових колонки.

Екіпаж: 26 осіб.

Рятувальне обладнання – лебідка, гак, вантажопідйомні пристрої, один водолазний комплекс з барокамерою, засоби пожежогасіння — три лафетних стволи продуктивністю по 500 м3/год, безлюдний підводний апарат Марлін-350 з глибиною роботи до 400 м.

На борту судна є 36 місць для порятованих.

Рятувальне буксирне судно СБ-739 було закладено на ВАТ Астраханський судноремонтний завод, Філія Центру судноремонту Зірочка. Спущено на воду 2 серпня 2016 року, восени 2016 внутрішніми водними шляхами переведено до Чорного моря.

Фото: Пресслужба МО РФ