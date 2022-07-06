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Факты / Украина / Политика

У замглавы Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР

Валентина Летяк, редактор ленты
Паспорт РФ
Фото: Dreamstime

Государственное бюро расследований, которое с начала полномасштабного вторжения РФ системно отрабатывает информацию о представителях власти и силовых структур на предмет возможного сотрудничества со страной-агрессором, обнаружило у заместителя главы Харьковского областного совета несколько российских документов.

У чиновника, имеющего доступ к секретной информации, связанной с обороной Харьковской области, нашли паспорт гражданина РФ, полученный в 2014 году во временно оккупированном Севастополе, водительское удостоверение и налоговый номер, необходимый для уплаты налогов в России.

Поэтому ГБР обратилось в Харьковский областной совет с целью отстранения чиновника от должности. Этот вопрос должен быть рассмотрен в ближайшее время.

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На днях ГБР объявило подозрение в госизмене экс-командиру подводной лодки Запорожье ВМС ВСУ. Мужчина в 2014 году перешел на сторону врага.

Капитан 1 ранга во время временной оккупации РФ территории Крыма сдал врагу единственную украинскую субмарину без боя. Затем командир присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте.

Источник: ГБР
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