У заступника голови Харківської облради знашли паспорт РФ, отриманий в Севастополі – ДБР

Липень, 06 в 10:59

Державне бюро розслідувань, яке з початку повномасштабного вторгнення РФ системно відпрацювує інформацію про представників влади та силових структур на предмет можливої співпраці з країною-агресором, виявило у заступника голови Харківської обласної ради кілька російських документів.

У чиновника, який має доступ до секретної інформації, пов’язаної з обороною Харківської області, знайшли паспорт громадянина РФ, отриманий у 2014 році у тимчасово окупованому Севастополі, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен для сплати податків у Росії.

Тому ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення чиновника від посади. Це питання мють розглянути найближчим часом.

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