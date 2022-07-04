Июль, 04 в 13:27

Экс-командиру подводной лодки Запорожье ВМС ВСУ правоохранители сообщили о подозрении в госизмене. Мужчина в 2014 году перешел на сторону врага.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что капитан 1 ранга во время временной оккупации РФ территории Крыма сдал врагу единственную украинскую субмарину без боя. Затем командир присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте.

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В настоящее время он занимает должность заместителя командира 4 отдельной бригады подлодок Черноморского флота РФ и воюет против Украины на стороне оккупантов.

Следователи ГБР сообщили мужчине о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Предателю грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее ГБР сообщило о подозрении капитану российского крейсера Адмиралу Макарову и командиру ракетного катера Вышний Волочёк. Офицеры также совершили измену Украине в 2014 году.