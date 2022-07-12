МИД вызвал канадского поверенного из-за решения по передаче турбин СП-1

Июль, 11 в 21:18

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в понедельник, 11 июля, вызвало временного поверенного в делах Канады в Украине.

Причиной стало решение Оттавы передать турбины российского газопровода Северный поток компании Siemens.

— 11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин Северного потока-1, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что призвали канадскую сторону пересмотреть это решение, “подрывающее евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создающее основание для того, чтобы Россия и дальше использовала энергетику как гибридное оружие против Европы”.

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В субботу, 9 июля, правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированные российские турбины, необходимые для обслуживания газопровода Северный поток-1.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что “этот шаг поддержит способность Европы получить доступ к надежной и доступной энергии, поскольку она продолжает поступать от российской нефти и газа”.