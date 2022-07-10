Канада вернет Германии российские турбины для Северного потока

Июль, 10 в 12:58

Канада вернет Германии отремонтированные российские турбины, необходимые для обслуживания газопровода Северный поток-1.

Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

— Канада предоставит ограниченное во времени и подлежащее отмене разрешение Siemens Canada на возвращение в Германию отремонтированных турбин Северного потока-1, — заявил министр.

По его словам, этот шаг поддержит способность Европы получить доступ к надежной и доступной энергии, поскольку она продолжает поступать от российской нефти и газа.

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Please see below for my statement. pic.twitter.com/YbZsn8dWmd — Jonathan Wilkinson ???????? (@JonathanWNV) July 10, 2022

Уилкинсон говорит, что разрешение на экспорт было выдано после обсуждений с европейскими союзниками и Международным энергетическим агентством.

В то же время министр иностранных дел страны Мелани Жоли также заявила, что Канада расширит санкции против энергетического сектора России. Новые санкции коснутся наземного транспорта, трубопроводов, производства металлов и транспорта, электрического, компьютерного и машинного оборудования.

Aujourd’hui, nous avons annoncé que le Canada a l’intention d’imposer de nouvelles sanctions aux secteurs pétrolier, gazier, chimique et manufacturier de la Russie. Nous sommes inébranlables dans notre soutien à l’Ukraine. Nous continuerons de cibler les coffres de la Russie. — Mélanie Joly (@melaniejoly) July 9, 2022

Ранее немецкие чиновники призвали Канаду вернуть турбины, чтобы лишить Россию повода поддерживать поставки гораздо ниже нормального уровня.

В России 8 июля заявляли, что если турбину вернут, они увеличат поставки газа в Европу. Украина выступает против передачи Канадой турбины, ведь такие действия нарушают санкции против России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

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