Канада вернет Германии российские турбины для Северного потока

Канада вернет Германии отремонтированные российские турбины, необходимые для обслуживания газопровода Северный поток-1.

Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

По его словам, этот шаг поддержит способность Европы получить доступ к надежной и доступной энергии, поскольку она продолжает поступать от российской нефти и газа.

Please see below for my statement. pic.twitter.com/YbZsn8dWmd

— Jonathan Wilkinson ???????? (@JonathanWNV) July 10, 2022